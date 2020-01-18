حزب الأمة يستنكر سن قانون للحد من التظاهر

أصدر حزب الأمة بياناً أكد فيه أن حق التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق التي يمنع تجاوزها واستنكر في بيانه الذي تحصلت “وكالة السودان للأنباء” على نسخة منه، تصريحات لأعضاء في السلطة الإنتقالية بشقيها العسكري والمدني، عن اتجاه لسن قانون يقيِّد حق التظاهر والتعبير السلمي – نص البيان فى ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر ولله الحمد

حزب الأمة

Advertisements

كشفت تصريحات لأعضاء في السلطة الانتقاليهة بشقيها العسكري والمدني عن اتجاه لسن قانون يقيد حق التظاهر والتعبير السلمي بغرض مواجهة ومحاصرة مسيرات الزحف الأخضر.

لذلك نحن في حزب الأمة نرفض سن أي قانون يكون من شأنه المساس أو الانتقاص أو تقييد أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وكفالة تمتع الجميع بها.

إن الحق في التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق التي يمنع تجاوزها حتى في ظل إعلان الأحكام العرفية لأن من لوازم الأنظمة الديمقراطية ومنصوص عليه في كل العهود والمواثيق الدولية وكفلته وثيقة الحقوق والحريات المضمنة في دستور 2005 والتي أصبحت جزءًا من الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

إن تقييد هذا الحق أو أي حق آخر بأي تشريع فرعي يعني النكوص عن أحكام الوثيقة الدستورية وردة للعهد الشمولي الذي لا يعبأ بالحقوق والحريات الأساسية، نعم إن الحفاظ على الاستقرار والأمن مطلوب بل نراه من أوجب واجبات السلطة الانتقالية لكن يلزم أن يكون المسعى لتحقيقه بمكنزمات ديمقراطية وفي مقدمتها السعي الجاد لتحقيق السلام والتوافق الوطني.

مهدي بخيت

رئيس القطاع السياسي حزب الأمة

الخرطوم( أخبار الخليج 365)