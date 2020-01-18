شاهد بالصورة: إعلامي سوداني شهير يحكي تفاصيل قصة (مدهشة) تتعلق بحوالة مالية مجهولة له من دولة الإمارات

حكى الإعلامي السوداني “محي الدين جبريل”، عن تسلمه لحوالة مالية عن طريق إحدى صرافات الخرطوم، أثارت العديد من التساؤلات بحسب ما ذكر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وحكى (جبريل) بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365): نهار اليوم السبت ١٨ يناير ٢٠٢٠، تلقيت مكالمة هاتفية من موظفة بإحدي الصرافات، تفيد فيه بأن هناك مبلغ مالي تم تحويله لصالحي من الإمارات، إستفسرت عن إسم المحول، فقالت إسمه تاج السر موسي محمد ، لم أتعرف علي الإسم، المهم ذهبت للصرافة ، لأنه هنالك كثير من معارفي وأهلي يحولون بإسمي لصالح أهلهم ، الإسم بدأ غريباً جداً.

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خلصت الإجراءات بغرض الحصول على معلومات موثقة عن الجهة المحولة، الموظف سمح لي بتصوير المستندات فقط، إستلمت المبلغ 3600 جنيه سوداني مايعادل ٣٥ دولار بسعر السوق الموازي اليوم، إتصلت على الشخص المحول، حيث أبلغني أن المبلغ عبارة عن حافز مقابل مهمة صحافية، وذكرها بالإسم وهي مهرجان تمور، لا أذكر إطلاقاً أنني ذهبت لهذه التغطية بنفسي وبإسمي.

مضيفاً : طلبت منه توضيحات عديدة عن من أدرج إسمي بهذه القائمة لم يستطع تقديم معلومات إضافية ، طلبت منه إعطائي عنواناً لنحول إليه المبلغ ، قال إنه سيأتي للاستلام بنفسه من السودان في يوم لا يستطيع تحديد موعده.

وقال (جبريل): أن القائمة التي تم تحويل المبالغ المذكورة فيها تضم عدداً من الصحافيين، من بينهم رئيس تحرير.

وناشد (جبريل) الشخص المذكور أعلاه، والذي لا يعرفه من قبل، ولا يعلم له حساب بالسوشيال كما ذكر، أن يأتي للرد هنا على التساؤلات الكثيرة التي طرحها تَصرُفه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)