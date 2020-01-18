لقاء الكبار.. يعيد يحيى الفخرانى للسينما مع وحيد حامد

من مفاجآت الوسط الفنى هذه الأيام، حسبما ذكر موقع اليوم السابع المصرى مواصلة المؤلف الكبير وحيد حامد التحضير لفيلمه الجديد، على أن تتولى إخراجه ساندار نشأت ، ويلعب بطولته النجم الكبير يحيي الفخرانى، ومن المقرر أن يعلن عن اسم الفيلم عقب الإستقرار على أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، ويعقد الثنائى جلسات عمل حالياً للاستقرار على الشكل المبدئى من أجل تحديد موعد للتصوير، حيث يدرسان ملامح الشخصيات والديكورات وخلافه.

وفى سياق متصل، رشحت المخرج ساندرا نشأت بعض الشخصيات المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك تركيز كبير من فريق العمل على ظهور الفيلم بشكل راقى للجمهور، كما عود وحيد حامد وساندرا خلال أعمالهم السابقة.

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ويشهد الفيلم عودة المخرجة ساندار نشأت للساحة الإخراجية مرة أخرى، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم “المصلحة” عام 2012، من بطولة النجوم أحمد السقا، وأحمد عز، وشارك فى بطولته زينة، محمد فراج، صلاح عبد الله، حنان ترك، كندة علوش، وأخرون، تأليف وائل عبد الله.

أما المؤلف وحيد حامد، فقد قدم آخر أعماله التأليفية مسلسل “الجماعة 2” الذى عرض خلال عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، محمد الشرنوبى، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، وآخرون،

الخرطوم( أخبار الخليج 365)