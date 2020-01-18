اجتماع بالخرطوم لإعداد مسودة اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة

السبت 18 يناير 2020

يلتئم في الخرطوم الاسبوع الجاري اجتماع اللجان القانونية والفنية للسودان،إثيوبيا، مصر، للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة. واتفق المشاركون خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه في كل من السودان ومصر واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن خلال الفترة من 12 إلي 13 يناير الجاري، للوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الاطراف. وقالت وزارة الري السودانية، في تعميم صحافي، اليوم (السبت) أن مهمة اللجان الفنية والقانونية للدول الثلاث اعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماع يعقد يومي الاربعاء والخميس المقبلين. واشارت إلى اجتماع واشنطن اجرى تقييم سير المفاوضات التي جرت خلال الشهرين الماضيين حول ملء وتشغيل سد النهضة. واجمع وزراء الدول الثلاث على التقدم المحرز في معظم القضايا فوق الطاولة، ما عدا تلك المتعلقة بالملء والتشغيل في حالة سنوات الجفاف الممتدة. واضافت ان لجانب الامريكي لعب دورا بارزا افضى إلى أن يقوم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بتقييم الموقف في اجتماع يعقد في واشنطن في الفترة من 28-29 يناير الحالي. وتقدم السودان بخطة تفصيلية للملء الاول والتشغيل الدائم لسد النهضة، نالت استحسان الأطراف المعنية بمن فيهم المراقبين من الادارة الامريكية والبنك الدولي. كما قدم رؤيته للملء والتشغيل في حالة حدوث سنوات جفاف وجفاف ممتد. وخرج البيان الختامي لاجتماع واشنطن متوافقا تماما مع الرؤية السودانية لحل مشكلة ملء وتشغيل السد.

