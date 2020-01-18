وتتوالى فضائح قحت يا عصمت!.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] وهل اجد شاهدا من اهل قوى الحرية والتغيير افضل من (المندعر) محمد عصمت القيادي بقحت والقيادي الرفيع كذلك ببنك السودان والذي لطالما صال وجال داخل مؤسسات الدولة وفي وضح النهار بل وخلال ساعات العمل ، مبشرا باحتلال العمل النقابي واخضاعه لقحت وبكسح ومسح وكنس النقابات (البائدة)؟

] عصمت تقدم باستقالته من منصبه في لجنة الترشيحات لشغل المناصب القيادية في الخدمة المدنية بحجة ان الاختيار للمناصب لا يتم بمهنية وحيادية مضيفا أنه قد تم تعيين دكتورة تخرجت قبل عام في منصب مسؤولة عن كل اطباء الفم والاسنان بولاية الخرطوم وكشف عصمت في مؤتمر صحفي عن تدبير مؤامرة ضد الأمين العام لأحد المجالس لاقالته من منصبه لان قياديا بقحت يريد هذا المنصب لزوجته لذلك قال الرجل (دفعت باستقالتي من لجنة الترشيحات رفضا لتلك الممارسات)!

] كنا نعلم ان هؤلاء ليسوا جديربن بادارة سوبرماركت ناهيك عن دولة معقدة مثل السودان لكن ماذا نفعل مع (جلايط) من نصبوهم على راس السودان وشعبه الصابر المحتسب؟!

] لست ادري هل سمعتم بدراما شركة الفاخر التي (استولت) على الذهب في السودان – شراء وصادرا – بدون ان تخضع للقانون واللوئح بفضل علاقة خاصة بوزير المالية؟!

] صاحب الشركة المحظوظة قال مدافعا عن نفسه جراء حصوله على المنحة التي نزلت عليه من السماء (Windfall) إنه سيتمكن من خفض الدولار الى ستين جنيها ..انتهت الفترة المحددة ولكن الدولار ، بدلا من ان ينخفض ، تجاوز التسعين جنيها!

] يحوم الناس بمن فيهم الصحفيان الكبيران الباز ومزمل حول تلك القضية لكنهما يطعنون في الظل (الوزير البدوي) ويتعامون عن الفيل (حمدوك) الذي هو – في نظري – أس المشكلة فهو للاسف من الضعف الاداري بحيث (لا يهش ولا ينش)!

] كتبت من قبل إنه لو كان الامر بيدي – وازعم اني اداري قديم – لما استبقيت وزيرة الخارجية الحالية اسبوعا واحدا لكن ماذا نفعل مع من يقدم العلاقة الخاصة على الوطن والشعب والتاريخ بل على نفسه التي بين جنبيه؟!

قال حكومة كفاءآت .. قال!!!

قرصة اضان للنور احمد النور والهندي عزالدين

] هل انتما مقتنعان أن كل الذين خرجوا في مسيرة (الزحف الاخضر) بمدني من (انصار النظام السابق) لتجعلوا من تلك الكذبة مانشيتا لصحيفتيكم؟!

] هل كل الذين يرفضون سياسات قحت سواء حربها على الاسلام والقرآن الكريم مما رايتموه في اقوال وافعال وزرائها ومديري هيئاتها او فشلها الذريع في معالجة الازمة الاقتصادية مما اعترف به (المختلف في اخلاقه عن القحاتة) عمر الدقير او في تحقيق السلام الذي تعقد اكثر مما مضى وبات حلما بعيد المنال او في سلوكها الاناني والتمكيني لقياداتها او استبدادها وحربها على الحريات الصحفية مما لم تشهده البلاد عبر تاريخها الطويل او عدالتها الانتقائية التي تجرم المتهم وتسجنه حتى تثبت براءته او (بلطجة) لجان المقاومة التابعة لها او غير ذلك من الممارسات الصبيانية المدهشة ، هل كل اولئك من انصار النظام السابق؟!

اقول مقرا إن المسيرة تضم بعض انصار النظام السابق لكن دمغها بان كل المشاركين فيها كذلك لا يصح مهنيا ولا اخلاقيا.

] لماذا ترفضون ان تقتنعوا أن هناك معارضة لحكومة قحت كما يحدث لكل حكومات العالم تستحق ان تجعلوا منها مانشيتا لصحيفتيكم مثل أن تكتبوا : (المعارضة تنظم مسيرة ضخمة)؟ وحتى إن كان انصار النظام السابق مشاركين في المسيرة الجامعة ، اليسوا جزءا من تلك المعارضة ويحق لهم التعبير عن آرائهم باعتبارهم معارضين؟! هل حرموا من ذلك الحق ام ان قانون التمكين – ولا اقول ازالة التمكين – سيحرمهم حتى من التصويت في الانتخابات وربما ينتزع منهم الجنسية السودانية او يرميهم في البحر ؟!

] هل هي (دقسة) ستصحح في مقبل الأيام ام أنكما استسلمتما لسيف الشيوعي الأحمق رشيد سعيد وتهديده ووعيده الذي راينا بعض تجلياته خلال اليومين الأخيرين في ما حدث لصحيفتي السوداني والراي العام وقناتي طيبة والشروق ، مما جعلكما (ترعيان بقيدكما)؟!

] اذكر بأن رشيد سعيد كان قد حذر الصحف غير الموالية لقحت من (تجاوز الخطوط الحمراء) وقال في تصريح لصحيفة التيار : (لن نسمح باستخدام الحريات الصحفية في ضرب النظام الديمقراطي كما لن نسمح بتكرار ما حدث في فترة 1985إلى 1988في الديمقراطية الثالثة) مضيفا (لا نريد استخدام الاجراءآت الادارية والأمنية في التعامل مع الصحف ولكن إذا اضطررنا سنلجأ اليها)!

] قال (ضرب النظام الديمقراطي) قال!!!