من الجنية إلى حسن.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أستاذ حسن التوم.. الذي يجزم بأن إسحق فضل الله.. عنده جنية.. تخبره بما سوف يقع.. وما يقوله يقع..

والجنية التي تخبرنا هي..

من يرتفع وينظر إلى الغليان من أعلى.. يرى الجهات الألف.. التي تقتتل.. وتتداخل.. مثل دخان الحريق..

وموجة من الحريق هي..

مجموعة جديدة لحكومة جديدة قادمة..

والحكومة الجديدة ما يصنعها هو أن الجهة الخارجية التي تدير الدمار.. تجد أن الحكومة الحالية لا تصنع ما يكفي من الدمار.. وأنها عاجزة.. وأن الحكومة الناعمة القادمة.. مرحلة تسبق الدمار..

وأسماء التسعة الذين يقودون الحكومة القادمة نعود إليها

والجهة التي تصنع الدمار تجد أن قحت والشيوعي وجهات أخرى كلها أُرهقت.. والإرهاق يصنع اللهاث

واللهاث الآن هو البيانات المزدحمة ..

والمؤتمر بيان..

وحميدتي بيان

والبرهان بيان

وكباشي بيان

والشعب بيان

والمخابرات بيان

وقوش بيان..

وعشرون جهة وألف بيان..

وزحام البيانات يصبح شاهداً على الخوف.. خوف كل أحد من كل أحد

ولطم كل أحد لكل أحد

وقرارات.. منها قرار منع المظاهرات.. ومنها تعيينات قادمة نعود إليها

وحتى لا يذوب دخان حديثنا.. نذهب إلى التفسير

ومن قبل نحدث أن تفسير الأحداث الهائجة المتدافعة نصنعه بالأسلوب الذي.. تستخدمه وزارة الثروة الحيوانية.. لمعرفة أعداد قطعان الماشية

وقطيع الماشية.. المهتاجة.. تلتقط له ألف صورة من أعلى ثم تحسبه بالقلم..

ولقطة..

وقطيع الحكومة القادمة يرشحون لها سلك وساطع والآخر القادم من جنوب أفريقيا.. وتسعة آخرين.. ومن يصنع الحكومة القادمة هو من يصنع ويدير الحكومة الحالية ويضرب الحكومة الماضية

الحكومة القادمة مهمتها هي إبعاد الشيوعيين والإسلاميين

والضيف الذي يقيم في برج الفاتح.. الثلاثاء الماضية.. والذي يتحدث من خمسة هواتف.. هو من يصنع كل شيء..

الضرب.. ضرب الإسلام والإسلاميين وغسل السودان من الإسلام مهمة كانت تقوم بها قحت.. لكن قحت تضرب الإسلام بصورة تجعل السودانيين يقفون خلف الإسلاميين

والإسلاميون يكتسبون قوة هائلة

ومن أمواج الدخان التفاسير التي ينطلق الناس إليها..

والناس يفسرون البيانات التي تمنع المظاهرات.. بأنها تستجيب للجهة الخارجية

وتقول إن البيانات تعرف أن الإسلاميين لن يتراجعوا.. وأن جهات الأمن لن تتراجع وأن البيانات الآن تبحث عن طريق تتراجع به

وتفاسير تقول إن البيانات ما تريده هو أن جهة ما تجد أن لجنة أديب التي تحقق في فض الاعتصام تصل إلى نتيجة إن هي أُعلنت.. انطلقت مظاهرات مخيفة..

وأن إعلان التحقيق يعني أن الصدام سوف يقع حتماً..

وجهات يجعلها الشعور هذا تنطلق.. لتفعل شيئاً.. يجعل قطار الصدام يخرج عن القضبان

والجهات التي تبحث عن حل.. يدعم البيانات ويلغي البيانات في نفس الوقت.. تصنع مفبركة..

منها بيان ينسب إلى قوش.. يقول فيه إنه يرد على حميدتي الذي يتهمه بصناعة صدام الثلاثاء

والحديث الذي يعتمد على أن هناك عداء بين حميدتي وقوش.. يستخدمونه لتحويل قطار الفوضى إلى قضيب جديد..

وإلى الحديث عن.. الجهة التي فضت الاعتصام.. ما هي..؟

والجهة الرابعة وعاشرة.. تتهم البيان بأنه ليس أكثر من مسرحية لإيقاف السؤال عن من هم الذين ضربوا المعتصمين

والبيانات.. كل بيان جديد منها.. يجعل الناس يستعيدون.. النكتة التي أصبحت شهيرة

نكتة الرجل الذي يصرخ..( ها ناس.. التيس خلوه.. امسكو حماد..)

وبيانات تأتي بأسلوب حماد تحاول أن تجد حلاً للبيان الورطة لتعيد على الناس أن الدعم السريع يقدم نفسه بأنه السيد المطلق ..

وأن الدعم السريع يقول إن جهاز الأمن يعمل بلسانه فقط وإن جهاز الشرطة يعمل بعيونه فقط

وإن قحت والشيوعي والإسلاميين.. ليس لهم من الأمر شيء..

الأحداث نعود إليها وإلى سيل لا ينتهي.. وكلها ينتهي إلى أن

السودان لو أنه يفرض ضرائب على المصائب التي يجلبها له الميناء لأصبح غنياً..