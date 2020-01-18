حقيقة إطلاق سراح وداد بابكر..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه د. سلوي خليل الخبر الذي تناقلته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت حول إطلاق سراح المتهمة وداد بابكر مضوي علي خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع.

واكدت وكيل اعلى النيابة انه تم رفض الطلب الذي تقدم به محامو الدفاع بإطلاق سراح المتهمة بالضمانة نسبة لعدم إكتمال إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ .

يذكر ان المتهمة تواجه اتهامات تحت المادة ٧ من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م ومازالت رهن الاعتقال. المادة السابقة المقالة القادمة من الجنية إلى حسن.. بقلم اسحق فضل الله

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