من وحي وثائقي “العربية”!.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في وثائقي “قناة العربية” الذي يتابعه الكثيرون بمتعة الدهشة، على رأي شاعرنا عمر الطيب الدوش “أمتع نفسي بالدهشة”.. لفت نظري في الحلقة التي بثت الجمعة السابقة (10 يناير 2020) ملاحظة مُهمة تصلح لتفسير عُمر الديكاتورية الطويل، الذي أهدر ثلاثين عاماً من عمر السودان.

في عز هجير المظاهرات الجماهيرية الكاسحة في الربع الأول من عام 2019، والشوارع تموج بالثوار والسجون (انسدلت جدلة عرس في الأيادي) والشهداء من الشباب في عمر الدوالي يتساقطون كل يوم.. كشف وثائقي “قناة العربية” اجتماعاً سرياً لقيادات الحركة الإسلامية في معسكر “العيلفون”، كانوا يتداولون حول الوضع المتأزم وسبيل الخروج منه، وقف الرئيس المخلوع متحدثاً، وفي وجهه تعابير الجدية ومسحة التقوى والورع قائلاً: إنَّ الأزمة كلها هي ابتعاد المجتمع عن الدين، ثم نظر للجالسين أمامه مقدماً العلاج الناجع للأزمة فقال، لابد أن نعيد الناس للإسلام، لابد من أن ندخل البيوت ونقترب من الناس ونعيدهم للدين!

بالله عليكم هل من توصيف أروع لهذه الحالة من الآية الكريمة التي تصف فرعون (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ( العلاقة الطردية بين “الاستخفاف” بقومه و”الطاعة”.. كانت الكاميرا تتجوَّلُ في الوجوه، رجال كبار بعضهم تتدلَّى منهم لحى طويلة، كلهم ينظرون للرئيس “المستخف بهم” وفي أعينهم الطاعة العمياء لم يكنْ واحداً منهم إطلاقاً قادراً على أن يرفع عينه في عيني المخلوع ويقول له – ولو بنظرة عتاب- أنت الأزمة.. فالحقيقة كانوا كلهم “الأزمة” لا بتفكيرهم الذي أودى بالبلاد فحسب، بل بالصمت حين يكون الصمت جريمة أمن دولة.

في عز المظاهرات يريد المخلوع من قومه أن يصدقوا أنَّ الأزمة ليست هو.. بل في الشعب.. شعب ابتعد عن الإسلام فخرج في الشوارع يهتفُ ضده، وأنَّ الحل هو استعادة الشعب المارق إلى الحظيرة.. حظيرة “الاستخفاف” الموجبة لـ”الطاعة”..

والحقيقة لم يكنْ المجتمع السوداني قريباً من الإسلام كما كان خلال ثورة ديسمبر، الشعارات التي رفعها الثوار، والمسلك السلمي الذي التزموا به، ثم التصميم والإرادة الصادقة التي مضوا بها وهم يقدمون أروع الأمثال في التضحية فداءً للوطن، كانت تلك أروع صورة للإسلام الذي ادعى النظام حصريته..

الفرعون حالة مستمرة عبر التاريخ الإنساني!!