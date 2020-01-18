الغربال هل يقبض السراب ؟.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كتبت اكثر من مرة عن احتراف الكابتن محمد عبد الرحمن الغربال في الدوريات الخليجية او العربيةحسب ماهو متداول في صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك في الصحف الرياضية التي اشارت اكثر من مرة في صدر صفحاتها عن العروض التي تنهمر علي الغربال منذ ان بدأت المناورات بينه وبين مجلس المريخ الذي كما يقال انه قدم عرضا للاعبه الغربال من اجل تجديد عقده خلال اقامته في العاصمة القطرية الدوحة من اجل العلاج الذي اشرف علي متابعته اعضاء رابطة المريخ في قطر الذين لم يقصروا مع هداف المريخ وقاموا بالواجب وزيادة حتي تماثل اللاعب للشفاء الكامل الذي شجع المدرب جمال ابوعنجه للدفع به ضمن طاقم البدلاء في اول ظهور له بعد غيبة امتدت منذ انتهاء النصف الاول من الدوري الممتاز .

الحديث عن العروض التي بدأت تنهال علي الغربال لم تنقطع ولكن في كل مرة نقرأ عن مقدمة الخبر دون تفاصيل الامر الذي جعل من احتراف الغربال مجرد فزورة لا يعلم احد الاجابة الصحيحة لها رغم ان الغالبية العظمي من جماهير المريخ وكذلك الاعلام الاحمر كانوا ينتظرون بفارغ الصبر عن الوجهة الصحيحة للغربال ان كان سيتجه نحو الدوري الاماراتي عبر نادي الفجيرة ام الدوري السعودي لانه في كل الاحوال سيكون المريخ هو المستفيد من الاحتراف الخارجي للغربال طالما ظل متمسك بموقفه من العودة مرة اخري للمريخ الذي لم يبخل عليه بالرعاية الكاملة بعدما استغني عنه الهلال بكذبة الاصابة المزمنة .

الان بدأت الصحف تتحدث عن وجهة جديدة للغربال نحو شمال افريقيا وتحديدا الدوري الجزائري حيث افادت الانباء عن عرض وصل للغربال من نادي شباب بوعريرج مما يؤكد بأن احتراف الغربال في الدوري الاماراتي ماهو الا مجرد اشاعة كبيرة !!

نحن والله نتمني ان يحظي الغربال بفرصة حقيقية في الاحتراف الخارجي لان ذلك سينعكس ايجابا علي اداء الغربال ويطور من مستواه ابوتبو الفني ولكن نخشي ان يقبض الغربل السراب في نهاية المطاف طالما ان جميع العروض المتداولة حول الغربال لازالت تفتقد للمصداقية !!

** نخشي ان يسافر الهلال الي زيمبابوي لمواجهة نادي بلاتينيوم في الجولة الحامسة من دوري الابطال الافريقي وهو مهزوم نفسيا قبل ان تطأ اقدام لاعبيه ملعب بلاتينيوم حيث بدأ الجميع مشغول فقط بقرار الاتحاد الافريق من حيث المبدأ علي تأجيل مباراة الاهلي والنجم الساحلي لتقام بعدمباراة الهلال وبلاتينيوم وهو مافسره اهل الهلال بالمؤامرة المدبرة من الاتحاد الافريقي ضد الهلال ولكن اذا حسبها اهل الهلال بالارقام سيكتشفون بعدم وجود اي مؤامرة لان فريقي النجم والاهلي يتطلعان للفوز وتأمين موقفهما بينما فوز الهلال علي بلاتينيوم سيضعه في موقف افضل من الاهلي المصري،، لهذا من الافضل لادارة الهلال والجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر التركيز علي اداء مباراة بلاتينيوم وتناسي مواجهة النجم والاهلي فذلك افضل بكثير من الاهتمام بمباراة في علم الغيب !