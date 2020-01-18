البحث عن بقايا جثة الفتاة نسرين آدم داخل النيل…

الخليج 365:

علمت مصادر موثوقة أن شرطة الإنقاذ النهري بالدفاع المدني بولاية الخرطوم تبحث عن بقية جثة الفتاة المرحومة نسرين آدم داخل النيل بعد أن قام برميها المتهمان وهي عبارة عن الأطراف الأرجل واليدين وقد تم العثور على بقية الجسد وبارشاد المتهمين أنفسهم تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من العثور على رأس المرحومة على شجرة بشارع النيل.

يذكر وبحسب صحيفة الدار أن البلاغ قد أثار الرأي العام خاصة بعد اكتشاف قتيلة أخرى تدعى مروة أيضاً تم قتلها بواسطة المتهمين والتخلص من جثمانها برميه بمنطقة اليرموك في جريمة بلا دوافع. المادة السابقة المطربة شيرين عبد الوهاب تظهر بـ”فستان سمكة” في أحدث حفلاتها بالسعودية المقالة القادمة حقك علينا يا كابتن..!.. بقلم ايمن كبوش

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