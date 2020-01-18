والي غرب كردفان يحذر من دعاة التخريب عبر المسيرات المعادية للثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر والي ولاية غرب كردفان اللواء الركن عبد الله محمد عبد الله، من أسماهم دعاة الفتنة والمخربين بأن الاجهزة النظامية ستكون لهم بالمرصاد.

وناشد الوالي، المواطنين بعدم الإستجابة لدعاة التخريب عبر التظاهرات والمسيرات المعادية للثورة.

وقدمت القوات الأمنية بغرب كردفان اليوم “السبت”، عرضاً عسكرياً طاف الشوارع الرئيسية والميادين العامة بحاضرة الولاية “الفولة”، وأكدت القوات استعدادها للتصدي لأي مهدد أمني.

وقال الوالي خلال مخاطبته القوات، إن أرواح المواطنين وممتلكات الدولة “خط أحمر لا تفريط فيها”، وحذر دعاة الفتنة والمخربين، وأوضح أن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد سيتم تجاوزها وحلها بالصبر والتخطيط السليم.

وأكد عبد الله، أن المنظومة الأمنية بالولاية تعمل في تناغم وتنسيق تام في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار مما انعكس إيجابا على استقرار الأوضاع الأمنية بكل المحليات.

من جانبه، قال مدير شرطة الولاية، مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة صلاح حسن الطيب، إن أمراً صدر من لجنة الأمن والدفاع خاص بمنع التظاهرات والمسيرات لحين صدور تشريعات وقوانين تنظمها، وإلى حين صدور تلك القوانين غير مسموح بأي تجمع أو تظاهر، وأوضح أن هذا الأمر قصد منه التنظيم وتحديد المسؤوليات وليس كبت حرية التعبير وتكميم الأفواه.

واعتبر أن هذا الأمر يسهل من مهمة حركة المواطنين وييسر مهام الشرطة لتحديد مواقيت وأماكن المظاهرات حتى تؤمنها وتحفظ أمن المؤسسات الاستراتيجية الموجودة في مسار المظاهرة.