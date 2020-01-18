الشيخ محمد عبد الكريم يدعو لحل حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دَعَا إمام وخطيب مسجد المجمع الإسلامي بالجريف غرب الشيخ محمد عبد الكريم، إلى حَل الحكومة وإيقاف العمل بالوثيقة الدستورية وتكوين حُكُومة كَفاءات مُستقلة، والدعوة لمُصالحةٍ وطنيةٍ شاملةٍ تُخرج بالبلاد من الاقتتال والاحتراب، واستنكر قرار مَنع مسيرة “الزحف الأخضر”.

وقال عبد الكريم في خطبة الجمعة أمس، إنّ الشعب السوداني الذي خَرَجَ للمَطالب المشروعة وأسقط عمر البشير، قادرٌ أن يتحرّك أبناؤه لإسقاط هذه الحكومة التي لم تفعل شيئاً في حَل المُشكلة الاقتصادية وإقامة العدالة، ولا يُمكن للشعب السوداني أن يسكت على استهداف دين رب السماوات

الصيحة

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