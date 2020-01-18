مهرجان السودان السينمائى بغابة السنط بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت مؤسسة سودان فيلم فاكتوري عن انطلاقة مهرجان السودان للسينما المستقلة الدورة السادسة يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري وذلك بغابة السنط ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة خبراء وفنانين وسينمائيين من الداخل والخارج .

وقال الأستاذ طلال عفيفى رئيس ومؤسس المهرجان في منبر (سونا) اليوم إن المهرجان يحتوي على 81 فيلماً تم اختيارها بعناية فائقة بواسطة خبراء سينمائيين منها الفيلم (الخرطوم اوف سايد) للمخرجة السودانية مروة الزين الذي يفتتح به المهرجان ومجموعة من الأفلام وجدت الإشادة وفازت بجوائز عالمية.

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وأضاف أن المهرجان يأتي في ظل ظروف مختلفة وعهد من الحرية والانفتاح وأن النسخة السادسة من المهرجان تأتي لتخليد ذكرى السينمائي السوداني سعيد شريف مشيراً إلى أن هذه النسخة من المهرجان تحتفي ببشاير سودان جديد وعودة الندى على زهرة السينما السودانية بالتوازي مع استحقاقات كفاح ممتد ونضال راسخ رسم ملامح ثورة شعبنا في ديسمبر المجيد، وهى أيضاً ‎ امتنان لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين نحو الحياة الأكرم والانعتاق، لكل الفنانين السودانيين الذين واجهوا الصعاب اثناء ممارستهم لفنهم وتوثيقهم للحياة في أصعب وأحلك لحظات تاريخنا المعاصر، ولمقاتلي الحرية في كل مكان ورسالة مهرجان السودان للسينما المستقلة 2020 هي احتفاء أيضاً بالبصمة الجديدة في حراك السينما السودانية، والذي انطلق بفضل كل من قام بإضافة لمسة أو فكرة بأي شكل من أشكال الفنون ومن ساعدنا بطريقة وأخرى في اكتشاف ذواتنا كأمة وأفراد والمساهمة في تلمس هويتنا .

من جانبها قالت الأستاذة إيلاف الكنزي المدير التنفيذي للمهرجان إن المهرجان يقام سنوياً وهذه النسخة تنطلق يوم الثلاثاء مساء بغابة السنط وستقدم خلال المهرجان 81 فيلماً تعرض في 9 أماكن عرض ويحتوي المهرجان على الحكايات والسرد القصصي بجانب عروض من الورش تقدم بواسطة فريق متخصص وستكون عبر مسارات متعددة وأفلام مختارة بعناية منها 30 فيلماً طويلاً يعرض لأول مرة في السودان و أخرى لأول مرة في إفريقيا،مبينة أن هنالك 9 أفلاماً سودانية تتنافس على جائزة حسين شريف فضل ، إضافة إلى أفلام سودانية طويلة تعرض خلال فترة المهرجان مشيرة إلى أن مهرجان السودان للسينما المستقلة يقدم أيضاً ورش عمل وأشارت الكنزي إلى جوانب مختلفة في إنتاج الأفلام. منوهة إلى أن كل الأفلام تعرض دون مقابل.

وقال الأستاذ عمر عشاري إن المسرح والفنون والسينما لابد أن تستفيد من هذه الفترة التى تتمتع بالحرية مشيراً إلى أن السينما تبني المجتمعات مشيداً بمؤسسة سودان فيلم فاكتوري وتنظيمها للمهرجان مشيراً إلى أهمية الدور والسند السياسى للسينما داعياً الإعلام للعمل بالتنوير والتبصير والمشاركة في دعم السينما وتعزيز دورها لأنها تعالج قضايا مجتمعية كثيرة.