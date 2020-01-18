وفد الكوميسا فى الخرطوم غدا

تصل الخرطوم غداً الاحد الأمين العام للكوميسا السيدة تشيلشبي كابوبي على رأس وفد رفيع المستوى يمثل سكرتارية السوق الافريقية المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا الكوميسا ومؤسساتها في زيارة رسمية للبلاد خلال الفترة (19-22) يناير الجاري. وذلك بحسب وكالة السودان للانباء

وتجيء الزيارة بعد التغيرات السياسية التي شهدها السودان مؤخراً بجانب اطار تعظيم استفادة السودان من اتفاقية التكتلات الاقليمية لدول المنطقة. ويضم الوفد رئيس مفوضية المنافسة بالكوميسا ومسجل عدل الكوميسا والمدير العام لاتحاد سيدات الاعمال بالكوميسا بالاضافة الى مدير بنك التجارة والتنمية الأفريقي الى جانب د. محمدين سيف النصر الخبير بمؤسسة تطوير الطاقة بالكوميسا

وتهدف الزيارة الى تعزيز التكامل الاقليمي والاقتصادي بين السودان والمنظمة بجانب بحث امكانية استضافة السودان لقمة الكوميسا القادمة بالاضافة الى التفاكر حول سبل التعاون المشترك والقضايا التجارية والاقتصادية والقانونية خاصة وان السودان يستضيف محكمة عدل الكوميسا احد اهم اذرع اجهزة الكوميسا.

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كما تهدف الزيارة الى مناقشة عدد من المشروعات المشتركة خاصة في مجال اجراء المسح الصناعي ، الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتنفيذ برامج سلاسل القيمة المضافة بالاضافة الي التطرق الي قضايا صناعة الجلود والمنتجات الجلدية لتسهيل نفاذ صادرات السودان الى دول الكوميسا .

هذا وقد اعدت وزارة الصناعة والتجارة برنامجاً للوفد يشمل لقاءات ثنائية يجريها مع رئيس مجلس الوزراء القومي د.عبد الله حمدوك ، وزير ووكيل كل من وزارة الصناعة والتجارة ، الخارجية، المالية ، العدل ، الرعاية الاجتماعية ، محافظ بنك السودان الى جانب زيارة عدد من الجهات ذات الصلة وحضور فعاليات افتتاح معرض الخرطوم الدولي نهاية يناير الجاري .

يذكر أن الكوميسا تسهم في تنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسي للسودان بمبلغ وقدره (2.2) مليون يورو .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)