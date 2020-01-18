وزارة الصحة تؤكد أهمية اختصاصي طب الأطفال

أكدت مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الإتحادية د.شذى سيد أحمد، أن دور اختصاصي طب الأطفال أساسي ومكمل لدور الوزارة في تحقيق الأهداف المتعلقة بصحة الطفل في جوانبها المختلفة بما فيها التحصين ، التغذية وتعزيز الصحة وغيرها من الجوانب ..

وقالت سيد أحمد حسب ما ذكرت وكالة السودان للأنباء في منتدى طب الأطفال اليوم والذي جاء تحت شعار(معاً نحقق سلامة التطعيم ) بالتعاون بين الإدارة وجمعية اختصاصيي الأطفال والصحة العالمية بقاعة فندق السلام روتانا ، إن المنتدى يدعم التواصل بين الوزارة والاختصاصيين ويفتح المجال لمزيد من النصح وأضافت (نعول كثيراً على اختصاصيي الأطفال بالنصح والمشورة في دعم المشاريع الخاصة بصحة الأطفال ونثق فيكم فانتم أهل البيت).

وأعلن رئيس جمعية اختصاصي الأطفال بروفيسور محمد عثمان سوار، مساندة الجمعية للمشاريع والبرامج المطروحة من الوزارة في كافة البرامج، لافتاً لوجود لجان مشتركة لتنفيذ هذه المشاريع وأضاف (نعدكم أن نكون يدكم اليمنى في التنفيذ ) للتعاون من أجل صحة الأطفال ..

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من جانبه كشف مدير إدارة التحصين الموسع بالوزارة الصحة الإتحادية د. عوض عمر، أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة الشلل العضلي، مشيداً بدور الاختصاصيين في تنوير المواطنين بأهمية التطعيم ضد الأمراض الخطيرة، لافتاً إلى أن وجود الاختصاصيين يعزز ثقة المواطن في اللقاح.

وأشار عمر، إلى أن البرنامج نفذ العديد من الحملات لوقاية المواطنين من ضمنها الحصبة في كل ولايات السودان للأطفال أقل من ١٠سنوات ، والكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار، ومرض الدفتريا بولاية جنوب دارفور، والحمى الصفراء للأعمار من ٩ أشهر حتى ٦٠عاماً، فضلاً عن إدخال لقاحات جديدة في الأعوام السابقة ..

وقال عمر، إن خطة العام 2020م تقوم على تقديم الخدمات لكل المواطنين في كل البلاد، مشدداً على وصول اللقاحات للمناطق الصعبة والرحل والنازحين واللاجئين.

جدير بالذكر ، أن المنتدى شهد تقديم العديد من أوراق العمل العلمية من بروفيسور الزين كرار، بروفيسورعلي حبور، بروفيسور علي عربي بجانب الخبير بروفيسور الصادق محجوب ، دكتورة مواهب سليمان و دكتورة داليا ادريس حسن.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)