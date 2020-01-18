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النيابة ترفض إطلاق وداد بالضمان لهذا السبب!

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التاريخ: 18-يناير-2020

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النيابة ترفض إطلاق وداد بالضمان لهذا السبب!

نفت وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مولانا / د. سلوي خليل ، الخبر الذي تناقلته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت ١٨ /١ /٢٠٢٠م حول إطلاق سراح المتهمة وداد بابكر مضوي على خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع.

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وأكدت وكيل أعلى النيابة وفق ماذكرت وكالة السودان للأنباء أنه تم رفض الطلب الذي تقدم به محامو الدفاع بإطلاق سراح المتهمة بالضمانة نسبة لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ .

يذكر أن المتهمة تواجه اتهامات تحت المادة ٧ من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م ومازالت رهن الاعتقال.

 الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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