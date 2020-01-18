بالصورة: فرد سابق في الجيش يطلق النار من (كلاشنكوف) في استاد الهلال

تعرض (أستاد الهلال) مساء أمس وفي تمام الساعه العاشرة إلى هجوم غادر بالذخيرة الحية من شاب أطلق النار في الهواء داخل الجوهرة الرزقاء حيث أطلق أكثر من ستين طلقه في الهواء ولكنه لم يصب أحداً لأن الاستاد في ذلك الوقت كان خالياً قبل أن يتم القبض عليه من قبل قوات الشرطة وأفراد من قوات أمن الاستاد .

وتم تسليم المتهم والسلاح الذي كان يحمله (كلاشنكوف) إلى قسم الصناعات بأمدرمان وتم فتح بلاغ ضده تحت المواد ٦٩/٧٧/٧٨ ببلاغ رقم ٣٦٩ .

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الجدير بالذكر وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أن المتهم بخيت يوسف آدم علي حسب إفاداته أنه فرد سابق بالجيش ويتعاطي الخمور بشكل دائم ولم يدل بأي إفادات أخرى حول ما تم حتى الآن .

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)