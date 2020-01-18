والي شرق دارفور يتفقد مناطق البترول

التاريخ: 18-يناير-2020
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وقف والي شرق دارفور المكلف اللواء ركن المزمل أبوبكر محمد حاج يوم أمس علي الأوضاع الأمنية في مناطق حقول آبار البترول ،حقل أبي سفيان ومنطقة زرقة أم حديد وأبوجابرة ، برفقة قائد ثاني الدعم السريع قطاع دارفور الكبري اللواء عصام الدين صالح فضيل وأعضاء لجنة أمن الولاية وذلك وفق ماذكرت وكالة السودان للانباء.
واطمأن سيادته علي الأوضاع الأمنية في مناطق البترول بجانب تفهم قوات هيئة العمليات لموقفه من إكتمال أعمال تسليم العهد والهيكلة التي أقرتها الحكومة مؤخرا من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة التي كانت تعمل بمناطق حقول النفط التابعة لشرق دارفور وفقا لتنفيذ موجهات المجلس السيادي.
كما اطمأن علي الأوضاع الأمنية بمناطق آبار البترول النفطية التي تقع في دائرة اختصاص الولاية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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