(الكاردينال) هل يقود بعثة الأزرق لزيمبابوي ؟

من المُتوقّع أن يقود أشرف سيد أحمد (الكاردينال) بعثة الهلال إلى زيمبابوي وفق ماذكرت صحيفة الصيحة وذلك لتحفيز اللاعبين والوقوف معهم في خندق واحد حتى النصر والعودة بالعلامة الكاملة من الجولة الخامسة، وكان (الكاردينال) قد أعلن عن حافز دولاري للاعبي الهلال في حالة الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي المصري معاً والصعود إلى المرحلة المقبلة من الأبطال من بين أندية المجموعة الثانية.

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هذا ومن المنتظر أن يخوض الهلال تجربة ودية مساء اليوم السبت، كان من المُقرّر أن تلعب أمام الهلال الأبيض، إلا أن الأخير طالب قيام المباراة يومي الأحد أو الاثنين، وكشف الهلال أنه في حال تعذّر قيام المباراة أمام التبلدي اليوم السبت سيلعب أمام أحد أندية الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى نسبةً لارتباط الجهاز الفني للهلال ببرنامج مُحَدّدٍ لإعداد الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في الأندية الأبطال الأفريقية.

إلى ذلك، واصل الهلال برنامج تدريباته التحضيرية الإعدادية عصر أمس الجمعة بقيادة المدير الفني الفاتح النقر بملعبه، حيث قرر الإطار الفني دخول اللاعبين في معسكر مقفول عقب مران الفريق الأمس، وانتظموا فيه فعلياً وذلك قبل السفر إلى زيمبابوي فجر الأربعاء، كما نفّذ الجهاز الفني للهلال في تدريباته التي وُصفت بالقوية، وتمارين إعدادية على الصعيدين البدني والفني التكتيكي والمهاري بالنسبة للاعبين عموماً، وقسم الجهاز الفني للهلال اللاعبين إلى مجموعتين، وخضعت كل مجموعة لتدريبات محدّدة، كما شهد الجزء الأخير من المران إجراء تقسيمة تكتيكية شهدت تألق جميع اللاعبين في الفريق

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)