وزارة الزراعة تكون لجنة لمجابهة الجراد الزاحف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال وزير الزراعة والأمن الغذائي في جنوب السودان ، اونيوتي اديقو ، أن وزارته قامت بتكوين لجنة، بقيادة وكيل الوزارة وعدد من منظمات دولية لوضع خطة لمكافحة الجراد الزاحف، وذلك يوم الخميس.

وإجتاحت أسراب من الجراد العديد من المناطق في دولة كينيا المجاورة و من المتوقع أن تغزو جنوب السودان إذا لم يتم التصدي لها.

وقال اونيوتي اديقو، في تصريح لراديو تمازج الخميس، إن وزارته قامت بتكوين لجنة بقيادة وكيل الوزارة، وعضوية عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الزراعي لوضع خطة لمواجهة الجراد الزاحف خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى ان الجراد تسبب في العديد من الأضرار في المحاصيل الزراعية في السنوات الماضية، مبيناً ان اللجنة ستعمل لوضع خطة متكاملة لمكافحة الجراد.