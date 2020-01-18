صور فاضحة وجريئة للممثلة الأمريكية “ليندسي لوهان” .. ما علاقة “بن سلمان”؟؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت مجلة “Blast” الفنية خبراً عن انتشار صور فاضحة جديدة للممثلة الأمريكية “ليندسي لوهان” وترفق في الخبر ما انتشر في أكتوبر الماضي حول علاقتها مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

تلك الصور كانت ليندسي لوهان البالغة من العمر 33 عامًا قد نشرتها على Instagram الخاص بها، بعضها بالملابس الداخلية وملابس السباحة.

جدير بالذكر أن والد الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان أكد في نهاية أكتوبر الماضي، علاقتها بولي العهد السعودي، واصفاً تلك العلاقة بـ”حب أفلاطوني قائم على الاحترام”.

وقال مايكل لوهان والد “ليندسي” إنّها و”بن سلمان” أصبحا قريبين ويقومان بالتواصل عبر الرسائل النصية بشكل مستمر.

وأضاف انّها رافقت ولي العهد في جولات بطائرته الخاصة، وأغرقها بالهدايا، بما فيها هدية مغلفة تحتوي على بطاقة ائتمان مصرفية. ووفق ما نقل موقع “بيج سيكس”