مصدر: دولة الإمارات دبرت محاولة الانقلاب الاخيرة في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف مصدر سوداني مطلع طالب بعدم الكشف عن هويته أن معارضة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع مطالب أبوظبي غير المعقولة ووقوفه ضد ما يراه “الاسترقاق الإماراتي للجيش السوداني” أديا إلى محاولة الانقلاب في السودان للإطاحة به.
وأكد المصدر أنه وبعد أن وعد رئيس الوزراء السوداني بإعادة قوات الجيش السوداني من اليمن، طالبته الإمارات العربية المتحدة بتسيير هذه القوات نحو ليبيا.
وصرح المصدر أن هذا الطلب أثار حفيظة حمدوك حيث اعتبر الموضوع “استرقاقا إماراتيا للجيش السوداني” فرفضه رفضا باتا مما أدى بالإمارات إلى تحريك عناصرها في المخابرات وتدبير الانقلاب في السودان.
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