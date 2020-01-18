“فيسبوك” تحظر شركة إسرائيلية تتلاعب بالمستخدمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حظرت شركة “فيسبوك” شركة إسرائيلية تعمل في مجال “تغيير سلوك الناس لاشعوريا” من خلال تعريضهم المستمر لحملات معدة للتأثير فيهم عبر محتوى تحريري بشكل مخفي.

واعترضت “فيسبوك” على أداء الشركة، ورفضت استخدامها لمنصتها للتواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أغراضها، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأوقفت “فيسبوك” حساب الشركة ورئيسها على منصتي فيسبوك و إنستغرام، بشكل قطعي.

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