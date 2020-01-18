لهذا الأمر… الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة للعاهل المغربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، مساء أمس، الجمعة، رسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

ونشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، شكر فيها العاهل المغربي لافتتاحه متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

ورحب الرئيس الإسرائيلي بخطوة الملك محمد السادس، حيث قال في تغريدته:

تابعنا جميعا بمشاعر من الفرح العارمة، مراسم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

وتابع ريفلين: أود أن أعبر لجلالتكم عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحرصكم على الحفاظ على روابط الود مع أبناء الطائفة اليهودية، وهو اقتداء بنهج والدكم، حول العلاقة الحميمة مع اليهود والمسيحيين والمسلمين.

ونشر رؤبين ريفلين شريط فيديو لحضور الملك المغربي مراسم الافتتاح، بحضور عددا من الحاخامات اليهود في المغرب.

وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أول أمس، الخميس، بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعدما أقام مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة، أشادت فيها بحفاوة الملك محمد السادس خلال استقباله لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بـ”الصويرة”.

وقالت صفحة “إسرائيل بالعربية” الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية:

تكريس التعايش في المغرب: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية وفدت لحضور تدشين بيت الحكمة بالصويرة.

تابعت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها:

حضرها لفيف من كبار الشخصيات المغربية ومستشار الملك أندري أزولاي، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.

يشار إلى أن الملك محمد السادس قام، الأربعاء الماضي، بافتتاح “بيت الذاكرة”، بمدينة الصويرة، وهو فضاء تاريخي، ثقافي وروحي لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها، وفريد من نوعه بجنوب البحر الأبيض المتوسط وفي العالم الإسلامي.

وأشار الموقع الإلكتروني “المغرب اليوم”، إلى أن “بيت الذاكرة” المغربي يحتضن الصرح الروحي والتراثي، بعد أشغال ترميمه، كنيس “صلاة عطية” ودار الذاكرة والتاريخ “بيت الذاكرة”، والمركز الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني حول تاريخ العلاقات بين اليهودية والإسلام.

وتعكس زيارة الملك لهذا الفضاء، العناية الخاصة التي يوليها للموروث الثقافي والديني للطائفة اليهودية المغربية، وإرادته في المحافظة على ثراء وتنوع المكونات الروحية للمملكة وموروثها الأصيل.