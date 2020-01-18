فضائيات سودانية تدرس العودة لمدار نايل سات

تدرس مجموعة من القنوات الفضائية السودانية من بينها سودانية 24 وأنغام والملاعب وهارموني، العودة للبث عبر مدار نايل سات الأكثر مشاهدة في السودان. وذلك بانضمامها لمجموعة قلف سات الذي يبث على المدار، وقد لبى ممثلو هذه القنوات دعوة عشاء اليومين الماضيين بحسب صحيفة آخر لحظة، على شرف زيارة مدير القلف سات والمدير التجاري ومدير التسويق في حضور وكيل وزارة الإعلام ومدير الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون تمهيداً لاجتماعات قادمة تبحث العرض المقدم من الشركة والمديونيات القديمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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