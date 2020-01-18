الحلنقي لـ(ود اللمين): القانون وبس

رفض الشاعر إسحق الحلنقي الوساطة التي قادها عدد من كبار الفنانين والشعراء لحل الخلاف بينه والفنان محمد الأمين وإثنائه عن الخطوات القانونية التي قام بها من أجل استرداد حقوقه المادية والأدبية من أغنياته التي ظل يتغنى بها (ود اللمين) سنوات طويلة دون منحه هذه الحقوق.

الحلنقي قال بحسب صحيفة آخر لحظة، إن القانون هو الفيصل بينه وبين الفنان محمد الأمين، وأنه لن يتراجع عن الخطوات التي قام بها في هذا الاتجاه وأنه لن يتنازل عن حقوقه مهما كانت الوساطات، لأن محمد الأمين ظل لقرابة (40) عاماً يتجاهله ويتجاهل حقوقه المادية والأدبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)