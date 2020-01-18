ملاذ غازي تبدع في قطر

لا تزال مجالس الجالية السودانية بدولة قطر تتحدث عن الحفل الغنائي الذي أحيته الفنانة ملاذ غازي الأيام الماضية، بمسرح كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك لصالح الجالية احتفالاً بأعياد الاستقلال والذكرى الأولى لثورة ديسمبر. وقدمت ملاذ بحسب صحيفة آخر لحظة، باقة من الأغنيات الوطنية والعاطفية إلى جانب أغاني تراث وقد شهد الحفل حضور كبير من أبناء الجالية وأصدقائهم، وتجاوب معها الجمهور بشكل كبير. الخرطوم (كوش نيوزم)

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