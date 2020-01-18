لاعب الجيلي “أنوني” يتمنى الهلال

التاريخ: 18-يناير-2020
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كشف صانع ألعاب فريق الجيلي البحراوي “أنوني” عشقه الكبير لفريق الهلال، وقال أنه يتمنى اليوم الذي ينضم فيه لكشوفاته، للدفاع عن شعاره بكل ما يمتلك من إمكانيات فنية وبدنية.
وأكد أنوني ثقته الكبيرة في مقدراته الفنية وقال بحسب صحيفة آخر لحظة، أنها تؤهله لدخول الجوهرة الزرقاء لاعباً ومدافعاً عن ألوان الفريق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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