ريشموند لجماهير المريخ: أنا هنا..!

التاريخ: 18-يناير-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة Advertisements نبه محترف فريق الكرة بنادي المريخ الجديد انتوني ريمشموند جماهير النادي، بأنه وصل الخرطوم، وانضم للفريق لتقديم الجديد في مستواه والذي ينعكس إيجاباً على الفريق ونتائجه في مختلف البطولات. وقال اللاعب في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة: “جمهور المريخ.. أنا هنا.. وجئت بالجديد الذي سترونه على أرضية الميدان، وأتمنى أن أجد التشجيع والمساندة منكم لأنكم الزاد لنا والوقود الذي نستخدمه في المباريات أمام المنافسين”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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