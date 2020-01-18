اختفاء شاب والعثور عليه مقتولاً ومحترق الجثة

التاريخ: 18-يناير-2020
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على إثر معلومة توفرت لاحد افراد شرطة المباحث بولاية البحر الاحمر يفيد بفقدان شاب في العقد الثاني من عمره يقيم بمنطقة ديم عرب ومن خلال البحث والتقصي تم العثور على جثته وعليها آثار حريق واصابة بطلق ناري في الرأس.
ومن بعدها وبحسب صحيفة الدار اتخذت الاجراءات حيال ذلك واخذت الجثة للمستشفى ودون بلاغ تحت المادة 130 من القانون وما زال التحقيق مستمراً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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