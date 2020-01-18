في مطاردة عنيفة.. مصرع شرطي ومروج حشيش

التاريخ: 18-يناير-2020
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مطاردة عنيفة بين وكيل عريف يتبع لإدارة مكافحة المخدرات بمحلية ود الحليو بولاية كسلا، وأخطر مروج حشيش، أسفرت المطاردة عن مصرع الشرطي والمروج معاً.
وذلك عندما أمسك الشرطي بالمتهم والذي حاول أن يتملص من قبضته لم يكن لديه خيار سوى أن استل سكينه وسدد بها عدة طعنات للشرطي والذي استطاع قبل أن تنهار قواه أن يجر سلاحه الطبنجة ويطلق عياراً نارياً اصاب مروج الحشيش في مقتل وسقط على مقربة من الشرطي جثة هامدة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم إبلاغ الشرطة بالحادث وبموجب ذلك تم تدوين بلاغ بقسم شرطة ود الحليو حيث نقل الجثث إلى المستشفى وسلمت لذويها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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