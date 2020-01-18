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مواطن يلقي مصرعه في حفل زفاف بكسلا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يناير-2020

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مواطن يلقي مصرعه في حفل زفاف بكسلا

 

تلقت شرطة محلية حلفا الجديدة بلاغاً من احد ابناء المنطقة افاد فيه بان نقاشا قد وقع بين المجني عليه والمتهم في مناسبة زفاف بالمنطقة قام على اثرها المتهم بضرب المجني عليه بعصا لتجرى محاولات لانقاذه الا ان روحه فاضت الى بارئها.

 

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وقامت الشرطة بحسب صحيفة الدار، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتسليم الجثمان لاسرته وتدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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