وفاة (3) أشخاص في حادث مروري بالباقير

لقى (3) أشخاص مصرعهم في حادث مروري بالقرب من منطقة الباقير بولاية الجزيرة أمس، وذلك جراء حادث نتج عن اصطدام عربة بوكس تتبع للإدارة العامة للمرور ببص سياحي كان في طريقه من الخرطوم لإحدى الولايات.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، دخل البص السياحي في اتجاه البوكس مما أدى لوفاة (3) أشخاص في الحال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)