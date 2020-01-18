حريق يلتهم جسد مواطن بالريف الشمالي ام درمان

انها الاقدار لا مفر منها ابداً التهمت النيران مشتعلة جسد احد الاشخاص بالريف الشمالي ام درمان حيث تم نقله باورنيك 8 جنائي لمستشفى بحري ومنها للسلاح الطبي الا ان روحه فاضت لباريها متأثراً بالحريق الذي التهم جسده.

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تم تدوين بلاغ بقسم الشرطة دائرة الاختصاص بالريف الشمالي بام درمان بحسب صحيفة الدار، فيما تسعى الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتسليم الجثمان لاسرته وتدوين بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة 130 من القانون الجنائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)