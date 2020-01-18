المهدي يطالب بالتصدي لمن يحاولون تحقيق مطالبهم بالسلاح

التاريخ: 18-يناير-2020
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طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بالتصدي لأية محاولة لمن يحاولون تحقيق مطالبهم بقوة السلاح.
وقال المهدي في خطاب “بيان للناس” أمس، إن القوات المسلحة تعاملت بكفاءة عالية مع تمرد قوة هيئة العمليات، مضيفاً أن هيئة العمليات لم تتجاوب مع خيارات دمجها في الأجهزة النظامية الأخرى أو تسريحها للدخول في الحياة المدنية.
وقال المهدي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن مكان البرامج السياسية هو التنافس الحر في الانتخابات الحرة المقبلة، رافضاً استخدام مسلحين مهما كانت القابهم في السياسة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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