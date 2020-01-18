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وفاة خمسة اشخاص في حادث مروري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يناير-2020

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وفاة خمسة اشخاص في حادث مروري

 

دونت شرطة المرور السريع بولاية النيل الابيض بلاغاً بوفاة خمسة اشخاص وذلك إثر حادث مروري وقع بالقرب من منطقة قوز الرحمة ونتج عنه وفاة خمسة اشخاص وذلك على إثر الاصطدام بين عربة آكسنت وعربة بوكس قادمة من الاتجاه المعاكس.

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كما نتج عن الحادث بحسب صحيفة الدار، اصابة احد الاشخاص بجراح لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثامين لذويهم بعد التعرف عليهم، كما قام المتحري في البلاغ بالتحفظ على امانات المتوفين وتسليمها لذويهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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