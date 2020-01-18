التاريخ: 18-يناير-2020
4 مشاهدة
بطلب تقدم به محامي الاتهام بموافقة اسرة احد ضحايا مول الاحسان للنيابة في قضية مقتل شخصين عندها امرت النيابة بنبش قبر احدهما للتأكد من الاصابة وقد قام البروف جماليوسف مدير مشرحة ام درمان بالتحرك صوب مقابر الحلفايا لنبش قبر وسط حراسة امنية مشددة للتأكد من اصابته ونقل التقرير للنيابة موضحاً اسباب الوفاة.
ووفقاً لصحيفة الدار ان مول الاحسان ببحري كان قد تعرض لعملية سطو مسلح من قبل المتهمين النظاميين ارتكبا هذه الجريمة البشعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نبش قبر أحد ضحايا مول الاحسان ببحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.