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نبش قبر أحد ضحايا مول الاحسان ببحري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 18-يناير-2020

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نبش قبر أحد ضحايا مول الاحسان ببحري

 

بطلب تقدم به محامي الاتهام بموافقة اسرة احد ضحايا مول الاحسان للنيابة في قضية مقتل شخصين عندها امرت النيابة بنبش قبر احدهما للتأكد من الاصابة وقد قام البروف جماليوسف مدير مشرحة ام درمان بالتحرك صوب مقابر الحلفايا لنبش قبر وسط حراسة امنية مشددة للتأكد من اصابته ونقل التقرير للنيابة موضحاً اسباب الوفاة.

 

 

ووفقاً لصحيفة الدار ان مول الاحسان ببحري كان قد تعرض لعملية سطو مسلح من قبل المتهمين النظاميين ارتكبا هذه الجريمة البشعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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