(30%) مساهمة الشركات الاتحادية في الزكاة

وجه الأمين العام أحمد عبد الله عثمان في ختام جولاته التفقدية لسير العمل بولاية الخرطوم والشركات الاتحادية والولائية، العاملين بالزكاة بالتنسيق التام بين الديوان والشراكات حتى تتكامل الأدوار ما بين الشركات وكل الجهات ذات الصلة وعلى رأسهم المكلف دافع الزكاة.

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ووقف الأمين العام بحسب صحيفة آخر لحظة، على سير العمل في الشركات الاتحادية والتي تشكل (30%) من الجباية الكلية في السودان، والشركات الولائية التي تشكل (35%) من الجباية الكلية لولاية الخرطوم.

وتعرف الأمين العام خلال جولاته على وجود مشاكل نوعية في الشركات تتعلق بالحوسبة والتشريعات والمعلومات مبدياً استعداده على حلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)