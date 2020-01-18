منشور خاص بصادر الذهب

التاريخ: 18-يناير-2020
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كشف مصدر بوزارة المالية أن البنك المركزي سيصدر في غضون اليومين القادمين، منشوراً خاصاً بصادر الذهب، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تؤثر إيجاباً في زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية جراء تصدير الذهب.
وفي ذات الشأن بحسب صحيفة آخر لحظة، توقع أحد مصدري الذهب أن تشمل التعديلات إلغاء نسبة الـ10% التي يأخذها البنك بالسعر من حصيلة صادر الذهب لجهة أنها لا تغطي لتاجر الذهب تكلفته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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