شاهد بالصور.. الفنانة فهيمة عبد الله تتزوج للمرة الثالثة وهذه المرة من عازف معروف

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احتفلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان أمس الجمعة بزواج المطربة السودانية صاحبة الصوت الجميل فهيمة عبد الله من العازف أحمد صديق.
وبحسب ما نقل محرر أخبار الخليج 365 من صفحات بعض الناشطين على فيسبوك فإن هذا الزواج يعد الثالث للمطربة صاحبة الحنجرة الذهبية, بعد تجربتين سابقتين.
رواد مواقع التواصل اهتموا كثيراً بمراسم زواج نجمة نجوم الغد السابقة والعازف المعروف, حيث تم تداول الصور على نطاق واسع وظهرت فهيمة وهي محتشمة بالثوب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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