النيابة ترفض اطلاق سراح زوجة الرئيس المعزول

السبت 18 يناير 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين رفضت النيابة العامة طلب تقدم به محامو الدفاع عن زوجة الرئيس المخلوع،وداد بابكر باطلاق سراح المتهمة بالضمانة نسبة لعدم إكتمال إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ.

وقالت وكيل أعلي نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، مولانا ، سلوي خليل، ان التحريات مستمرة مع المتهمة في التهم الموجهة اليها. وتواجه بابكر اتهامات تحت المادة ٧ من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩، ومازالت رهن الاحتجاز.

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