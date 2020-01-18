وقفة احتجاجية للعاملين بشركة اويل انرجي بالفاشر

السبت 18 يناير 2020

نفذ العاملون بشركة اويل انرجي (شركة بتروناس سابقا) التي تقوم بتزويد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي العاملة بدارفور (اليوناميد) بالوقود وقفة احتجاجية امام مقر الشركة باليوناميد طالبوا خلالها ادارة الشركة بضرورة تحسين اوضاعهم وذلك بدفع استحقاقاتهم حسب الهيكل الوظيفي والراتب الذي اقرته الشركة بجانب العمل على تطبيق شروط الخدمة الافضل التي يتمتع بها بعض العاملين بالشركة بالخرطوم دون سواهم.



واعتبروا ان هذا الامر يتنافي تماما مع مبدا العدالة والمساواة في الحقوق للعاملين في المؤسسة الواحدة.

وكشف احد منفذو الوقفة في تصريح (لسونا) ان وقفتهم الاحتجاجية شملت جميع العاملين بشركة اويل انرجي ببعثة اليوناميد بولايات دارفور.

وأشار الي الوقفة جاءت تعبيرا علي مدي حجم الظلم الذي وقع عليهم من قبل الشركة بجانب استبشارا بقدوم ثورة ديسمبر السلمية المجيدة وشعاراتها التي رفعتها وخاصةً فيما يتعلق بتحقيق مبدا العدالة.

وتابع ان الظلم قد تمثل في ضعف مرتبات العاملين بالشركة التي تتراوح مابين (3)الف الي (12)الف جنيه بجانب ان عقودات العاملين بالشركة بمكاتب دارفور مؤقتة قد تصل لمدة عشر سنوات او اكثر بينما العاملون بمكتب الخرطوم فان عقوداتهم دائمة.

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واضاف ان العاملين بالخرطوم يعملون خمسة ايام فقط في الاسبوع بينما العكس تماما فانهم يعملون ستة ايام في الاسبوع دون منحهم اي اجر اضافي باعتباره دوام عادي علاوةً على رفض الشركة لمنسوبيها الذين يعملون بدارفور بالانضمام الي نقابة الشركة.

مبينا انهم قد قاموا بتسليم مذكرة لادارة الشركة قبل عشرين يوما ممهورة بتوقيعاتهم مطالبين خلالها بضرورة الاستجابة لمستحقاتهم المتمثلة فى تطبيق الهيكل الراتبي والوظيفي للشركة لجميع العاملين باثر رجعي مع الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية العمل بين نقابة العاملين والشركة علاوةً على ضرورة فتح باب التقديم الداخلي لجميع العاملين بالشركة في حالة وجود وظائف عليا شاغرة شريطة عدم المحاصصة والمحاصفة في الترقيات.

كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالشركة بمختلف ولايات دارفور حسب وظائفهم، فضلاً عن مساواة العاملين بالشركة بدارفور مع زملائهم بالمركز في ساعات العمل وبدل الوجبة والبدلات الاخرى.

وقال ان الشركة قد ردت علي المذكرة بضرورة اخذ حقوق العاملين عن طريق القانون مما حدا بالعاملين بالمشروع بضرورة اللجوء لخيار الوقفة الاحتجاجية للتعبير والمطالبة بحقوقهم المسلوبة.

مشيرا الي انهم قد قرروا مواصلة الوقفة الاحتجاجية لمدة ثلاثة ايام الا ان اليوناميد قد طالبتهم بمواصلة العمل لحين ايجاد الحلول الناجعة.

وناشد الحكومة الانتقالية بضرورة التدخل لانصافهم. مجددا في الوقت نفسه ثقتهم الكبيرة في الحكومة الانتقالية لاسترداد حقوقهم .