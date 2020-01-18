مدير المخزون الإستراتيجي : لا شح في مخزون القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد مدير المخزون الاستراتيحي محمد علي مساعد، عدم وجود أي مشاكل في المخزون الإستراتيحي للقمح. وكشف عن وجود باخرة محملة بالقمح بميناء بورتسودان في مرحلة التفريغ. واعلن في تصريح لـ (باج نيوز) اليوم “السبت”، عن وجود باخرة اخرى تحمل (150) ألف طن ستصل خلال الايام المقبلة. ونفى أن يكون هنالك شحٌ في مخزون القمح كما أُثير مؤخراً في بعض الوسائط.

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