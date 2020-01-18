شهداء (بُري).. نقطة اللا عودة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وهاهي الثورة السودانية تنتصر، وتكتمل دورتها الأولى، ويُسطر اليوم السابع عشر من يناير العام المنصرم، حروفاً لذكرى لا تموت ، ذكرى ملحمة بطولية استثنائية ، كان مسرحها في (بُري) الصمود، حينما إنتهت ينابيع الدموع في مصب الدم الأحمر. إنها بُري العصية التي أذاقت المنظومة الأمنية للنظام البائد الويل وسهر الليل، بُري التي أجبرت البائد الفاتح عزالدين يتلو على عضوية الحركة الإسلامية ما تيسر من أطلس الخوف والرعب من السقوط، بتلك الاعترافات المكسورة التي وثقتها قناة العربية في سلسلة وثائقياتها (الأسرار الكبرى)، وقتما اعترف بأن موت الشهيد الطبيب بابكر عبدالحميد أرجع النظام بأكمله إلى نقطة الصفر. وبالطبع كانت نقطة اللاعودة للوراء، جاءت من بُري محمولة على أكتاف شهداء السابع عشر من يناير، الدكتور بابكر عبدالحميد، والعم معاوية بشير، والمهندس الفاتح النمير، فهم من أشعلوا ثورة الغضب ، وهم من جعلوا المسالك مفتوحة نحو إعلان النهاية للنظام الدموي الفاسد.

الموكب الهادر

كانت بُري كعادتها لا تغيب عن الحراك الثوري، وبعد أن بلغت المواكب حجماً ومقدرة كبيرة، كانت بُري تتبرج بثوريتها العالية، تتحدى المواكب جميعها، ثقلاً وضخامة وجسارة. وكان الثوار في كل أحياء الخرطوم حين يشتد بهم القمع والبطش، يستنجدون ببُري لتخفيف الضغط الأمني عليهم، وكانت الترسانة الأمنية للنظام البائد لا يقلقها شئ أكثر من ظهور بُري في جداول الحراك الثوري، ولأن ذلك كان يعني أن المعركة لن تكون قصيرة ولن تنتهي بمجرد إطلاق عبوات الغاز أو عدد من الرصاص في الهواء. أشتهر ثوار بُري بقدرات عالية في تنظيم حراكهم، وفي إظهار بطولاتهم وجسارتهم، وفي قدرتهم على (التتريس) متى ما لزم الأمر، حتى ظن الناس أن بُري منطقة يكاد أن يكون معدومٌ فيها من هم يوالون النظام. في نهار السابع عشر من يناير الماضي، كان يوم الخميس هو يوم الملاحم، أو هكذا عرفته جداول تجمع المهنيين بأنه (يوم مركزي). وفي بُري تفجرت المواكب لتمنح السودانيين الثقة بأن المواكب لن تتراجع ولن تتقاصر هاماتها، إمتلأت شوارع بُري بالثوار من كل فجٍ عميق، وتصاعدت هتافاتهم التي ترعب أنصار النظام البائد، لكن حُراس النظام وجنوده ليس بمقدورهم تحمل كل هذه الصدمات، صوبوا بنادقهم اللعينة على الثوار في محاولة بائسة لطرد الثورة من صدور أولئك الفتية الأشاوس، فما كان إلا تماسك الثوار ومزيداً من الإصرار والتشبث بالثورة.

مقتل الطبيب بابكر

عصر ذلك اليوم، شهدت بُري أسوأ حادثة قتل عرفتها تواريخ الثورات الجماهيرية، حيث سقط الدكتور بابكر عبدالحميد، جراء إطلاق النار عليه من قرب عبر إحدى بنادق القوات الأمنية، سقط وهي يسبح في نهرٍ من الدماء، وهو الطبيب الإنسان الذي هرول إلى ميدان الثوار لإسعاف المصابين، محاولاً إنقاذهم من الموت بأنامله التي لا تعرف غير الخير والدواء. إلا أن بنادق النظام البائد كانت لا تعرف الإنسانية ولا تُدين بدين الأتقياء الصالحين، كانت تتربص بذوي الأخلاق والإنسانية، وكانت فوهاتها مصوبة دوماً على صدور الذين يملأونها بحب الناس والوطن. سقط الطبيب الشاب قبل أن يكمل مداواته لثائر مصاب، لم يهرع ولم يركض ويترك المُصاب خوفاً من الرصاص والتاتشرات ودولة الملثمين الأشرار، أوقف الشهيد بابكر كل مخاوفه، وتسمر واقفاً في مهمته الانسانية والأخلاقية ، فإنتاشته رصاصة الغدر والإرهاب التي لا دين لها. والدكتور الشهيد بابكر عبدالحميد، هو ابن الثامنة والعشرون من مواليد نوفمبر 1990، وهو الإبن الوحيد لوالديه مع أربع بنات وهو الأوسط بينهما. درس الطب في جامعة الرباط الوطني الدفعة (8)، وتخرج منها وعمل طبيباً في مستشفى أحمد قاسم، شهدت والدته شريفة بابكر له بأنه كان ابنا باراً مطيعاً نابغاً محباً لعمله ومحباً للناس والوطن. وقد أيد شهادة الأم عدد كبير من سكان كافوري حيث كانت تُقيم أسرته. كذلك شهد له زملاء المهنة والمرضى في مستشفى أحمد قاسم بأن الشهيد بابكر كان مثالاً للطبيب الذي يحترم مهنته وإنسانيته تجاه مرضاه. توفي الشهيد بابكر بمستشفى رويال كير إثر الرصاصة التي سكنت في صدره ومن ثم تناثرت مثل شظايا كثيرة في رئتيه. كان إستشهاد الطبيب بابكر بمثابة القشة التي قسمت ظهر النظام، ولأن النظام متمثلاً في مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش، إجتهد في إيجاد إدانة لمقتل الشهيد الدكتور بعيداً عن قواته، ولأن مقتل الشهيد بابكر تحول لقضية رأي عام أثارت غضب السودانيين. حاول قوش إخراج مسرحية هزيلة لإقناع الرأي العام بأن هناك مندسين هم من قتلوا الشهيد، مشيراً وقتها إلى لقطات فيديو تظهر فيها فتاة تحمل شنطة أخرجت منها (كلاش موريس)، إلا أن رواية قوش ألهبت غيظ المراقبين وكانت تمثل أكبر دليل إدانة مجانية للنظام ومدى استخفافه بعقول السودانيين ودمائهم وأرواحهم.

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الشهيد معاوية بشير

وفي بُري رواية تراجيدية أخرى، أحرجت قلوب كل من كان يهادن النظام آنذاك ولا يتحمس للثورة ضده. إنها قصة استشهاد العم معاوية بشير والذي بكته كل بُري بدموع ساخنة، وتفطرت قلوب كل الذين رافقوا جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر بُري. وفي بوابة صغيرة لبيت سوداني أصيل، يقبع الآن ثقب صغير على صفحات الباب الحديدي، هذا الثقب يمكنك عبره الرؤية الواضحة لكيف كان ذاك النظام فاسداً ودموياً لا يراعي حُرمات ولا أعراض. فعندما تعاظم الموكب في بُري واشتد صياح البنادق والرصاص وتصاعدت في الجو سحب الغاز اللعين، حينها تحول ميدان المعركة في بُري لحالات كرٍ وفر، وهو ذات الأمر الذي دفع بجموع الثوار للاستنجاد بالبيوت القريبة من مسرح العمليات. كان العم معاوية بشير قادماً من الصلاة ومتوجهاً صوب داره، وجد حشداً من الثوار يهربون من رصاص القوات الأمنية، فانبرى لنجدتهم، فهو السوداني الشهم الذي يمتلئ بالمروءة والرجولة ، فتح لهم باب داره ليأويهم من بطش الأمن، وحينما حاولت بعض من قوات الأمن ملاحقة الثوار إلى داخل منزل العم معاوية بشير، أمسك هو من داخل داره بالباب بقوة، محاولاً منع الجنود من دخول داره، إلا أن واحداً منهم باغت العم معاوية بطلقة على صفحات الباب الحديدي، اخترقت تلك الطلقة الباب ولكنها استقرت في أعلى فخذه، سقط العم معاوية في بهو داره غارقاً في الدماء، خرج به الثوار محمولاً ليسعفوه في المستشفى ، لكنه كان ينزف بشدة، مكث في مستشفى رويال كير من العصر حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أعلن الأطباء أن الرصاصة أحدثت تهتكاً في الشريان الرئيسي الذي أفقد العم معاوية كل الدماء التي بجسده. شيع أهالي بُري جثمان الشهيد معاوية بشير بكثافة كبيرة، وحملت الأعلام وتمت تغطية جثمانه بعلم السودان، وشعيته هتافات الثوار: الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية، ومعاوية شهيد كتلوه الكيزان. وهكذا رحل العم معاوية بعد ترك ورائه إحدى القصص الأسطورية لبطولة نادرة وملهمة، وهاهي بنته (مشكاة) تعيد تراتيل قصة أبيها للصغار، كلما نظروا من وراء الثقب (التاريخ) المطبوع على صفحات باب منزلهم.

الشهيد الفاتح النمير

بُري كانت موعودة في ذلك اليوم بأن تشهد قصصاً استثنائية، حيث لحق الشهيد الفاتح عمر النمير، بركب الثوار في بُري في ذلك اليوم، قادماً من أمدرمان الثورة الحارة التاسعة محطة شقلبان. الفاتح هو ابن الرابعة والعشرون ، درس في جامعة السودان – هندسة مكانيكية، وكان محباً للقراءة والإطلاع والابتكار، وعرف عنه ميوله لكتابة الرواية وكذلك كان يشرع في إبتكار عدد من المشاريع الهندسية لخدمة الوطن. أصيب الشهيد الفاتح بطلق ناري في العين اليمنى استقرت في قاع المخ، نقل على إثرها إلى مستشفى رويال كير من ساحة الثورة في بُري، لكنه مكث بالمستشفي إلى اليوم 21 يناير ثم توفي فيها. في يوم وفاته، خرجت أمدرمان عن بكرة أبيها لتشيع جثمان الفاتح النمير، وكان جثمانه هو بداية تدشين المواكب المليونية في البلاد. قالت عنه والدته (ماريا الطيب) أنه منذ نشأته كان طفلاً هادئاً ومتفوقاً في كل مراحله الدراسية، وكان مثالاً للابن البار ، وكان مهموماً بالثورة واستمرارها منذ أول تظاهرة. أما شقيقته (شمياء) فقد حكت عنه أن الفاتح في ذات يوم دخل منزلهم بأمدرمان وكانت تظهر عليه علامات الرهق والتعب، وعندما سألته ما بك، أجابني بأن اليوم جاء مشياً على الأقدام من موقف جاكسون بالخرطوم، لأنه شاهد طفلاً يأكل من أحدى القمامات في السوق، فذهب إليه الفاتح ومنحه كل النقود التي معه، ولذا قرر أن يذهب إلى أمدرمان مشياً على الأقدام وعقاباً للانسانية التي لا تعنيها هذه الطفولة الملقاة على قارعة الطريق.

هكذا 17 يناير

وهكذا كان موكب السابع عشر من يناير بمثابة منعطفاً خطيراً في ثورة ديسمبر، وهكذا شكل هذا التاريخ علامة فارقة في عمر النضال الجماهيري ضد نظام المخلوع عمر البشير، وهو بلا شك هو ذات اليوم الذي حدثت فيه المطالقة الكبرى ما بين وجدان السودانيين وتلك الشعارات البراقة التي كان يطلقها نظام (الإسلاميين) باسم الدين والأخلاق و المجتمع. سقطت في هذا اليوم آخر أوراق التوت التي يمتلكها النظام، وتناثرت بعيداً كلها اجتر الناس ذاكرة تلك القصص النادرة في حياة المجتمعات الانسانية قاطبة.