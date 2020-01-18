طالب جامعي يتغتصب زميلته القاصر بعطبرة….

الخليج 365:

أصدرت محكمة عطبرة العامة برئاسة مولانا فتحي محمد آدم قراراً قضى بعقوبة السجن عشرين عاماً لطالب جامعي اعتدى جنسياً على زميلته القاصر البالغة من العمر ستة عشر عاماً وذلك بعد أن تنازل أولياء أمر المعتدي عليها عن حقهم الخاص.

وتشير وقائع الجريمة التي شهدتها مدينة عطبرة بحسب صحيفة الدار، أن المتهم والمجني عليها تقابلا في الجامعة ليقوم المتهم باستدراجها والاعتداء عليها حتى وضعت طفلاً ليتم إخطار الشرطة التي اتخذت إجراءاتها القانونية ودونت بلاغاً ضد الجاني ومن ثم إحالة ملف البلاغ للمحكمة التي عقدت جميع جلساتها في البلاغ وأصدرت قرارها أعلاه.