بعد 3 سنوات من المواعدة…الكشف عن مفاجأة بشأن علاقة حسن جميل والمغنية ريهانا..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت مجلة ”هاربر بازار“ النسائية ، أن الملياردير و رجل الأعمال السعودي حسن جميل قد انفصل عن مغنية البوب وعارضة الأزياء والممثلة البربادوسية روبين ريانا فينتي والمعروفة عالميًا باسم ريانا ، وذلك بعد 3 سنوات من المواعدة والعلاقة العاطفية . وبحسب ما نشرته المجلة ، فإن حسن جميل31 عامًا وريانا 31 عامًا بعد علاقة عاطفية قاربت ال3 سنوات أعلنا انفصالهما بشكل نهائي، ودائمًا كان يظهر الثنائي أثناء رحلات السفر سويًا وأثناء جولات التسوق. وبدأ الثنائي في المواعدة شهر يونيو لعام 2017 وفي البداية كانا حريصين على إبقاء علاقتهما متوارية عن الأنظار ولكن تم تصويرهما معًا عدة مرات وذلك اثناء سفرهما معا وحضورهما سويًا لألعاب الليكرز وتم تصويرهما عدة مرات داخل حمامات السباحة لكن الثنائي لم يظهرا بشكل رسمي على السجادة الحمراء في أي حدث رسمي من قبل. وصرح مصدر مقرب لصحيفة ”يو أس ويكلي“ أن السبب الذي جعل الثنائي يبدأ المواعدة وعلاقتهما العاطفية هو شخصيتيهما المختلفتين تمامًا عن بعضهما البعض، فقد كانت علاقتهما عبارة عن إنجذاب فكلاهما مختلف ولكنهما يعملان لصالح بعضهما البعض. ووفقًا لتصريحات المصدر للصحيفة فقد انفصل الثنائي بشكل نهائي ورسمي دون الإعلان عن التفاصيل أو الأسباب.