تنظيم ندوات اقتصادية بمعرض الخرطوم الدولي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تنظم وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة يوم الثلاثاء الموافق 21 من هذا الشهر بأرض المعارض ببري في تمام الساعة العاشرة صباحا ندوة اقتصادية بعنوان (ترقية الصادرات السودانية ..الواقع والتحديات والحلول) وذلك ضمن فعاليات الدورة 37 لمعرض الخرطوم الدولي التي ستبدأ فعالياته يوم الاثنين القادم. ويخاطب الندوة مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة بمشاركة عدد من المختصين والعلماء واساتذة الجامعات والطلاب .

كما ستنظم الوزارة والشركة ندوة اقتصادية يوم الاربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري ندوة بعنوان (قطاع الصناعة في السودان.. الرؤى المستقبلية) وندوة يوم الخميس 23 يناير بعنوان (الفرص السياحية في السودان) يتحدث فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين واساتذة الجامعات والإعلاميين.