د. شداد : سنحسم التفاوض مع الغاني ابياه غداً الأحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوضح د. كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم أن التفاوض مع المدرب الغاني كواسا أبياه لم يغلق بابه بعد لتدخل وسيط عمل على تقريب الكثير من النقاط التي يتم الاتفاق حولها الآن؛ وأفاد د. شداد أن يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري سيكون حاسماً في تأكيد الاتفاق أو صرف النظر والبحث عن بديل، مبيناً أن هناك عشرات السير الذاتية على طاولة الاتحاد وأي عرض تم وسيتم التداول بشأنه مع الزملاء في قيادة الاتحاد.

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