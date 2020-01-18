أخطر لاعبي بلاتنيوم الزيمبابوي يوقع لبطل نيجيريا بمبلغ خرافي

الخليج 365 : افادت تقارير نيجيرية ان نادي انيمبا بدا فعليا في اولي خطواته لاقناع مهاجم بلاتينوم الزيمبابوي لارتداء شعار الفريق من خلال فترة التسجيلات الحالية وتغزلت الصحافة هناك في قدرات المهاجم (توسين اومولي) الذي ظهر بصورة رائعه أمام الهلال السوداني في الجولة الاولي من دوري المجموعات ودفع النادي النيجيري حسب ما علمت (سودانا فوق) حوالى (5)مليون دولارر ويعتبر (توسين) هو ثامن لاعب يغادر كشوفات فريق بلاتنيوم في فترة التسجيلات الشتوية الحالية

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