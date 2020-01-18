مباراة ودية للهلال الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يؤدّي الهلال الخرطوم اليوم”السبت” مباراة ودية أمام القوز يختبر فيها المدير الفني بقيادة الفاتح النقر جاهزية اللاعبين قبل الصدام المرتقب أمام بلاتينيوم الزيمباوي في دور مجموعات أبطال إفريقيا،وقال الموقع الرسمي للنادي اليوم”السبت” إنّ المباراة ستكون مغلقة وإنّ الفريق سيتدرّب يومي الإثنين والثلاثاء قبل السفر فجر الأربعاء إلى زيمبابوي عبر الخطوط الإثيوبية،و”الجمعة”، نفذّ الهلال تدريبًا بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” شارك فيها كلّ اللاعبين.

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